شعراوي: 124 مليون جنيه لتحسين مستوى النظافة بالجيزة

الخميس 17/فبراير/2022 - 12:57 م

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة والتي تبلغ حوالى 124.25 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 26.25 مليون جنيه، كما يتم إنشاء مدفن صحي بمدينة العياط بتكلفة 21 مليون جنيه وكذا مدفن صحي بمدينة أطفيح بتكلفة 21 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن المدفن الجديد بمنطقة شبرامنت يقع على مساحة 18.75 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وتابع وزير التنمية المحلية: كما يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية.