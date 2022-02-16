بالفيديو والصور .. ظاهرة طبيعية غريبة تظهر في اليابان كل عام

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 12:58 م

تشهد ولاية ياماجاتا اليابانية ظاهرة طبيعية غريبة تحدث كل عام من شهر يناير حتى مارس ، حيث تتحول فيها الثلوج إلى ما يطلق عليه "الوحوش الجليدية".

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة التي تحدث في ولاية ياماجاتا اليابانية كل شتاء.

https://twitter.com/SCMPNews/status/1493655850619080706?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1493655850619080706%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2F20220216%2FD8A7D984D988D8ADD988D8B4-D8A7D984D8ACD984D98AD8AFD98AD8A9-D8B8D8A7D987D8B1D8A9-D8BAD8B1D98AD8A8D8A9-D8AAD8ADD8AFD8AB-D981D98A-D8A7D984D98AD8A7D8A8D8A7D986-D983D984-D8B9D8A7D985-D981D98AD8AFD98AD988-1058684337.html



وتابعت: "هذه الأشكال التي تظهر بأشكال مختلفة على سطح الأرض وتمتد لمسافات طويلة نتيجة تراكم الجليد على أغصان الأشجار الموجودة في المكان حتى تصبح بهذا الشكل".

https://www.instagram.com/reel/CaAmIUxq1ND/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه قبل أيام من المنطقة التي تشهد تلك الظاهرة اشكال ثلجية متراصة تظهر من بعيد وكأنها لتجمعات من الكائنات الغريبة ذات اللون الأبيض.

وتقع تلك الظاهرة على جبال زاو، بين ولاية ياماغاتا ومحافظة مياجي اليابانيتين.

وبفضل هذا الظاهرة الغريبة يقوم آلاف السياح بزيارة هذا المكان كل عام لالتقاط الصور والاستمتاع بالطبيعة الجميلة خلال فترة حدوثها التي تمتد من يناير حتى مارس من كل عام.