«نواب ونائبات قادمات»: السيسي وضع قواعد واضحة لجهود مصر في مكافحة تغير المناخ

السبت 12/فبراير/2022 - 08:06 م

صرحت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن كلمة الرئيس السيسي بقمة محيط واحد بمدينة برسيت الفرنسية تؤكد على دعم مصر لكافة القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، وبالنسبة للأخطار التي تهدد تغير المناخ فقد وضع العالم أمام مسئوليته.

وأضافت في بيان اليوم، أن الرئيس دعا زعماء العالم وكافة المؤسسات الدولية إلى للمشاركة في القمة العالمية لتغير المناخ «بشرم الشيخ» نوفمبر المقبل، وهي أفضل دعاية واستغلال لإنجاح المحفل العالمي الذي سيقام على أرض مصر، وكان الرئيس قد أكد للمشاركين أنني أتطلع إلى استقبالكم في (شرم الشيخ)، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال كلمتة قواعد وأسس واضحة على جهود مصر في مكافحة تغير المناخ وتأكيده على حرص مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، وعرض تجربة مصر بكل وضوح أمام الجميع.