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السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5 فبراير 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر فى  بداية تعاملات اليوم السبت 5 فبراير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، بنحو 5 جنيهات.

وسجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 904 جنيهات، فيما بلغ  سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم  791 جنيها.

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب678 جنيها، وسجل عيار 14 نحو 527 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 452 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6328 جنيها، و كيلو الذهب  نحو904.000 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام”

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