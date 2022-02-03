توقعات بتثبيت لجنة السياسات لأسعار الفائدة في أول اجتماعات 2022

الخميس 03/فبراير/2022 - 11:41 ص

تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 3 فبراير، أسعار الفائدة في أول اجتماع لها خلال عام 2022.

وتوقع محللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمار، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم، أول اجتماعات عام 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في شهر نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 % و9.25 % و8.75 %، على الترتيب.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي عند نفس الحد .

وفي يناير قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي للجمهورية سجل 6.5% لشهر ديسمبر 2021 مقابل 6 % للشهر نفسه من العام السابق.