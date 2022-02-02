بوكيتينو يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

الأربعاء 02/فبراير/2022 - 04:17 م

كشفت بعض التقارير الفرنسية عن قرار الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان بشأن مستقبلة مع "بى إس جى".

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فى تقرير لها، أن بوكيتينو، أبلغ المقربين منه بأنه سيرحل عن بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل عام من انتهاء تعاقده في صيف 2023، وذلك بسبب وسائل الإعلام.

وقالت الشبكة فى تقريرها، إن قرار المدرب الأرجنتيني فى الرحيل، جاء بسبب شعوره بالملل من ملاحقة وسائل الإعلام له والسؤال عن طريقة لعب الفريق ومستوى اللاعبين.

واضاف التقرير، أن ثاني الأسباب هي العلاقة المتوترة بين ماوريسيو، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي، والتي كانت آخر فصولها، فشل صفقة التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

و ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة بي إس جي، حاولت خلال الفترة الماضية إقالة بوكيتينو، وبدأت البحث عن بديل له، وتواصلت مع الفرنسى زين الدين زيدان في أكتوبر الماضي لكنه رفض تولي المهمة.

وفي المقابل، يخطط ماوريسيو بوكيتينو أيضا للرحيل منذ نوفمبر الماضي، سعيا لتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.