الفلبين: يمكن استخدام لقاح سبوتنيك لايت كجرعة معززة ضد كورونا

الجمعة 28/يناير/2022 - 06:01 م

أقرت وزارة الصحة الفلبينية، أنه بالإمكان استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت" كجرعة معززة لأنواع مختلفة من للقاحات المكافحة للمرض.

وقالت وكيلة الوزارة، ماريا روزاريو فيرجير، حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة، إنه بالإمكان منح اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة بعد الجرعتين المتسلسلتين الأولى، معلنة البدء في الخطوة.

فيما أوضحت أنه لن تُعطى الجرعة المعززة إلا للمؤهلين البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، ويمكن الحصول عليها بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية أو بعد شهرين من التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية المعروفة اختصارًا بـ "إف دي إيه" قد عدلت خلال شهر نوفمبر الماضي تصريح الاستخدام الطارئ لجرعة اللقاح، لتسمح باستخدامه كـ"جرعة غير متجانسة" أو جرعة ثالثة بعد سلسلة أولية من نوع لقاح مختلف لعلامة تجارية أخرى.

بينما صرح خبراء في وقت سابق بأنه وُجد أن اللقاح "سبوتنيك لايت" لديه أجسام مضادة محايدة ضد المتحور أوميكرون عند استخدامه كجرعة معززة لهؤلاء الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك في.