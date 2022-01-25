شاب يبدع في بورتريه من الموزاييك الزجاجى لراعى كنيسة القديس مارمرقس بشبرا

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 07:45 م

تنشر البوابه نيوز صور اللاب القمص ميخائيل إبراهيم" راعى كنيسة القديس مارمرقس بشبرا في بورتريه من الموازيك من اعمال الفنان الشاب ايهاب السويفي

وقال ايهاب عن فن الموازيك انه اصعب انواع الفنون مشيرا الى ان الاب ميخائيل كان عظة حية فى حياته وصبره على التجارب ، وخدمته وأبوته ، حتى من قبل الكهنوت ، اذ كان يؤسس خدمة روحية لأقباط كل مكان ينقل اليه بحسب ظروف عمله كموظف ادارى بالشرطة.

يذكر ان ابونا ميخائيل إبراهيم والذى تنيح عام ١٩٧٥ ، جسده موجود فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحسب رغبة البابا شنودة الثالث ، الذى كان يؤمن بقداسته ويعتبر وجوده قربه سند روحى له ، وقد كتب عنه عام ١٩٧٧ كتاب اسماه "القمص ميخائيل ابراهيم مثل فى الرعاية" وهو الكتاب الوحيد الذى كتبه البابا عن قديس معاصر.