دراسات الشرق الاوسط بباريس ولندن يدين الهجوم الإرهابي على محافظة ديالى العراقية

السبت 22/يناير/2022 - 10:48 ص

أدان الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي وقع بمحافظة ديالى العراقية، وأودى بحياة عدد من عناصر القوات المسلحة العراقية.

وتقدم "علي" بخالص العزاء للعراق الشقيق حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم معربًا عن ثقته التامة في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.

وطالب الدكتور عبدالرحيم علي، المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله الإسراع فى وضع استراتيجية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى باتت تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، محذرًا في الوقت نفسه من استمرار الصمت الدولى تجاه مرتكبى العمليات الإرهابية.

تجدر الاشارة الى أن “داعش” قتلت 11 جنديًا عراقيًا في هجوم استهدف مقرًا للجيش العراقي بمحافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد وفق تصريحات بعض المسئولين الأمنيين في العراق.