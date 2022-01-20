اليوم.. مباحثات مصرية - كورية جنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الخميس 20/يناير/2022 - 09:12 ص

يجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه اليوم، مباحثات مع القيادة السياسية المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري.

ووصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأربعاء، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، فى زيارة هى الأولى لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ نحو 16 عاما.

و‏تأتي زيارة مون جيه إلى القاهرة، التي ستستمر حتى الجمعة، ضمن جولة له بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.

وقال السفير الكوري بالقاهرة، هونج جين ووك، إن زيارة الرئيس الكوري "مون جيه" تعد الأولى لرئيس كوري خلال 16 عاما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر هدفها متابعة المشروعات القائمة وأيضاً مناقشة المشروعات المستقبلية بين البلدين.

وتابع جين ووك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل زيارة الرئيس الكوري إلى مصر: "تعد العلاقات المصرية الكورية مستمرة، حيث أن الشعبين بينهما تواصل مستمر، لافتا إلي أن الإعلام له دور فى استمرار العلاقات المصرية الكورية".