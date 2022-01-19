محررة «البوابة نيوز» عن إصابتها بالسرطان: «واثقة في ربنا.. وإن ده خير ليَّا»

الأربعاء 19/يناير/2022 - 07:43 م

رَوَت الزميلة أسماء خليل، مراسلة «البوابة نيوز» بمحافظة الإسماعيلية، وإحدى محاربات السرطان، تفاصيل إصابتها بالمرض، قائلة: إنها علمت بإصابتها بمرض السرطان في التليفون بعد إجرائها لعملية جراحية وإجراء تحاليل للغدة، فأبلغني الطبيب بأن التحاليل تؤكد إصابتي بالسرطان، وأنا أنكرت إصابتي.

وأضافت أسماء، خلال استضافتها مع الإعلامي خالد ناجح، ببرنامج شباب من مصر، المذاع على إذاعة الشرق الأوسط، أنها تلقت الخبر بمجرد استيقاظها من النوم، وتلقت تليفونات عديدة من زملائها الصحفيين، وانهارت بالبكاء ولكنها قامت للصلاة.

وتابعت: «دعيت ربنا يرفع من شأني، ويهديني للصواب في هذا الوقت، وكنت واثقة في ربنا.. وإن ده خير ليا».

واستطردت: «تعاملت مع بعض الحالات من مصابي السرطان قبل إصابتي وكنت أتوجه لزيارتهم، وكأن ربنا كان بيأهلني إني هكون مصابة بالسرطان».