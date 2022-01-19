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الأربعاء 19 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.

القاهرة
صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:18 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:27 AM
الشروق 6:59 AM
صلاة الظُّهْر 12:10 PM
صلاة العَصر 3:02 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM

أسيوط
صلاة الفجْر 5:19 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:05 PM
صلاة المَغرب 5:25 PM
صلاة العِشاء 6:45 PM

أسوان
صلاة الفجْر 5:43 AM
الشروق 7:09 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 5:59 PM
صلاة العِشاء 7:16 PM

بني سويف
صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:01 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:41 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 2:50 PM
صلاة المَغرب 5:10 PM
صلاة العِشاء 6:30 PM

السويس
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:35 PM

المنصورة
صلاة الفجْر 5:21 AM
الشروق 6:53 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 2:56 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM

قنا
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:20 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM

الغردقة
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:33 PM.

 

تعرف على مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية