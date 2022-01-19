تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.
القاهرة
صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:52 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:18 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM
الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:27 AM
الشروق 6:59 AM
صلاة الظُّهْر 12:10 PM
صلاة العَصر 3:02 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:44 PM
أسيوط
صلاة الفجْر 5:19 AM
الشروق 6:48 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:05 PM
صلاة المَغرب 5:25 PM
صلاة العِشاء 6:45 PM
أسوان
صلاة الفجْر 5:43 AM
الشروق 7:09 AM
صلاة الظُّهْر 12:34 PM
صلاة العَصر 3:38 PM
صلاة المَغرب 5:59 PM
صلاة العِشاء 7:16 PM
بني سويف
صلاة الفجْر 5:20 AM
الشروق 6:50 AM
صلاة الظُّهْر 12:05 PM
صلاة العَصر 3:01 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:41 PM
شرم الشيخ
صلاة الفجْر 5:06 AM
الشروق 6:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:53 AM
صلاة العَصر 2:50 PM
صلاة المَغرب 5:10 PM
صلاة العِشاء 6:30 PM
السويس
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 12:00 PM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:35 PM
المنصورة
صلاة الفجْر 5:21 AM
الشروق 6:53 AM
صلاة الظُّهْر 12:04 PM
صلاة العَصر 2:56 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM
قنا
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:20 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM
الغردقة
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:33 PM.