تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

الأربعاء 19/يناير/2022 - 12:10 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.

القاهرة

صلاة الفجْر 5:20 AM

الشروق 6:52 AM

صلاة الظُّهْر 12:05 PM

صلاة العَصر 2:58 PM

صلاة المَغرب 5:18 PM

صلاة العِشاء 6:40 PM

الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:27 AM

الشروق 6:59 AM

صلاة الظُّهْر 12:10 PM

صلاة العَصر 3:02 PM

صلاة المَغرب 5:21 PM

صلاة العِشاء 6:44 PM

أسيوط

صلاة الفجْر 5:19 AM

الشروق 6:48 AM

صلاة الظُّهْر 12:06 PM

صلاة العَصر 3:05 PM

صلاة المَغرب 5:25 PM

صلاة العِشاء 6:45 PM

أسوان

صلاة الفجْر 5:43 AM

الشروق 7:09 AM

صلاة الظُّهْر 12:34 PM

صلاة العَصر 3:38 PM

صلاة المَغرب 5:59 PM

صلاة العِشاء 7:16 PM

بني سويف

صلاة الفجْر 5:20 AM

الشروق 6:50 AM

صلاة الظُّهْر 12:05 PM

صلاة العَصر 3:01 PM

صلاة المَغرب 5:21 PM

صلاة العِشاء 6:41 PM

شرم الشيخ

صلاة الفجْر 5:06 AM

الشروق 6:35 AM

صلاة الظُّهْر 11:53 AM

صلاة العَصر 2:50 PM

صلاة المَغرب 5:10 PM

صلاة العِشاء 6:30 PM

السويس

صلاة الفجْر 5:15 AM

الشروق 6:46 AM

صلاة الظُّهْر 12:00 PM

صلاة العَصر 2:53 PM

صلاة المَغرب 5:13 PM

صلاة العِشاء 6:35 PM

المنصورة

صلاة الفجْر 5:21 AM

الشروق 6:53 AM

صلاة الظُّهْر 12:04 PM

صلاة العَصر 2:56 PM

صلاة المَغرب 5:16 PM

صلاة العِشاء 6:38 PM

قنا

صلاة الفجْر 5:10 AM

الشروق 6:38 AM

صلاة الظُّهْر 11:59 AM

صلاة العَصر 2:59 PM

صلاة المَغرب 5:20 PM

صلاة العِشاء 6:38 PM

الغردقة

صلاة الفجْر 5:07 AM

الشروق 6:36 AM

صلاة الظُّهْر 11:54 AM

صلاة العَصر 2:53 PM

صلاة المَغرب 5:13 PM

صلاة العِشاء 6:33 PM.