التضامن بأسوان: "مصر الخير" سارعت بإعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول

الأحد 16/يناير/2022 - 12:27 م

أكد أحمد حمدي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، أن هناك تنسيق دائم بين مؤسسة "مصر الخير" ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعمل المؤسسة بشكل جاد لوصول الدعم لمستحقيه، من خلال الدقة في البحث، وتحري الحالات التي تستحق الدعم والمساندة المادية أو العينية، مشيراً إلى أن "مصر الخير" لها أيادي بيضاء في محافظة أسوان ومحافظات الوجة القبلي، خاصة خلال الأزمات والسيول، والكوارث الطبيعية حيث كانت من المؤسسات السباقة التي تفاعلت مباشرة خلال أزمة السيول وسارعت بتقديم المساعدات وإعادة بناء وإعمار في كافة المناطق المتضررة.

وقال مدير مديرية التضامن بأسوان خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالات محافظة أسوان بالعيد القومي، لإبراز دور مؤسسة "مصر الخير" التنموي لخدمة المجتمع المدني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وعلي الفور تم الدفع بفرق الإغاثة وتم عمل حصر شامل للمنازل المتضررة من السيول الأخيرة حيث استمرت أعمال الحصر علي مدار 15 يومًا لضمان وصول المساعدات والتعويضات لمستحقيها التي وجدنا أنها بلغت نحو 3000 منزلاً مابين هدم كلي وجزئي وترميم لتقديم خدمات متكاملة لإعادة إعمار المنازل، فيما قامت الوزارة بصرف مبالغ الإعاشة و المساعدات والتعويضات المقررة للمتضررين.

ومن جانبه قال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة دشنت حملة "سكن ودفا"، ونمد من خلالها المواطنين بوجبات ساخنة، ومواد غذائية وكروت ذكيه لصرف المنتجات الغذائية من المجمعات الاستهلاكية، كما يتم توزيعالملابس الشتوية، من خلال قسائم مشتريات يتم توزيعها على أسر المستفيدين، بحيث يقوم كل طفل باختيار ما يلزمه من ملابس من خلال المراكز التجارية المتعاقد معها وذلك لأول مرة منذ تنفيذ حملات الشتاء بالمؤسسة.

وأضاف يوسف، أن الصعيد كان له النصيب الأكبر من نشاط المؤسسة ولانكتفي في مؤسسة مصر الخير بتقديم المساعدات والدعم فقط، وإنما نسعى دائماً لتطوير قدرات المواطنين من خلال توفير فرص التدريب، لتأهيل المستفيدين لسوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والوزارات المختلفة حسب نوعية التدريب إضافة إلي صرف الإعانات الشهرية لغير القادرين والتكفل بعلاج شهري للحالات المرضية ومتابعتها وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار يوسف إلى أن موسسة مصر الخير تعمل في عدة محاور أولها محور الأغذية حيث يتم توزيع كراتين تضم لحوم مطهية، بجانب محور الغطاء بتسليم اللحاق والبطانية للأسر المستحقة وفقاً لعدد أفرادها ومحور الملابس من خلال توزيع بونات ملابس قيمته 200 جنيه إلي جانب محور تحسين بيئة السكن وتشمل بناء أسقف وترميم وبناء المساكن وفقا لما تحدده تقارير اللجان الهندسية والابحاث الاجتماعية، مضيفاً أنه تم توزيع 220 ألف كرتونة مواد غذائية و50 ألف لحاف وبطانية و6 آلاف كوبون ملابس شتوي و13 ألف وجبة ساخنة علي منذ بداية الحملة وحتي الآن.

وأوضح، أن التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، تسببت مؤخراً في تضرر العديد من منازل الأسر المستحقة فقررنا دعم هذه الأسر المتضررة من السيول والأمطار، وبالفعل جاري الآن تقديم الدعم العيني لجميع المنازل المتضررة، والتي تبنتها المؤسسة، حيث نقوم برصد التلفيات، وتجهيز جميع المنازل بما يلزم من تسقيف أو ترميم، لافتاً إلي أنه تم تسقيف وترميم 11 منزلاً بمنطقة خور عواضة في أسوان ضمن متضرري السيول، كما تم بالتنسيق مع المحافظة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي علي تخصيص قطعة أرض لإنشاء عمارة سكنية تضم عدد 36 وحدة سكنية بمنطقة الأولي بالرعاية لمتضرري السيول.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مراد، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسوان، إن مؤسسة "مصر الخير" تغطي جميع المحافظات من خلال مكاتبها المنتشرة بجميع ربوع مصر لتقديم خدماتها الصحية والتعليمية، والتنموية، والمساعدات، وغيرها من المشروعات الهامة، مشيراً إلى أن محافظة أسوان هي البوابة الجنوبية لمصر ونقطة الانطلاق نحو أفريقيا، حيث تمتد أنشطة المؤسسه لحلايب وشلاتين شرقا وجنوبا توشكي وشرق العوينات وأبو سمبل، وغيرها من المدن التي يحتاج سكانها للدعم والمساندة حيث ترتكز المهمة الاساسية للمؤسسة ليس علي الأسر الأكثر احتياجًا فحسب بل تنصب علي تنمية الانسان من خلال تنمية الفرد والمجتمع.

وأضاف، هدفنا توطين التنمية المستدامة في كافة ربوع مصر ووصول الخدمات و المساعدات للمستحقين في كل مكان، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات، كما شاركنا في رفع كفاءة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، ودعم محطة الغسيل الكلوي بمستشفى كوم أمبو، ودعم كافة الفئات من غير القادرين، حيث دعمنا حوالي 1400 حالة منذ العام قبل الماضي ما بين دعم صحي وتعليمي إلى دعم إنساني وعمليات جراحية وغيرها وسداد المصروفات الدراسية لعدد كبير من الطلاب بجامعة أسوان والأزهر بجانب تأهيل المعلمين في مختلف التخصصات ودعم مشروعات توليد الدخل ورعاية المسنين وتقديم الدعم العيني والمادي ومساعدة المترددين علي مركز أورام أسوان ومركز مجدي يعقوب من خلال برنامج بن السبيل الذي يوفر أماكن الإقامة اللازمة لأهالي المرضي المرافقين وفقاً للبروتوكول الموقع بين المؤسسة والمركزين، مؤكداً علي ضخامة حجم ما تنفقه المؤسسة في مختلف المجالات.