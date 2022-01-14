استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14 الجمعة 2022

الجمعة 14/يناير/2022 - 09:05 ص

استقرت أسعار الدواجن بالأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، 14 يناير 2022، وسجلت أسعار الفراخ الساسو 40 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها.

كما سجل سعر كيلو البانيه نحو 60 جنيها، وأسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.

وبلغت اسعار الكتاكيت اليوم ما بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومي اليوم 50 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار البط اليوم نحو 45 جنيها للكيلو، .

واستقر طبق البيض فى الأسواق المحلية، حيث سجل 37 و38 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع بالمحلات بربح يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض اليوم بين 40 و42 جنيها للطبق، وبلغت أسعار البيض الأحمر بالأسواق اليوم 47 جنيها للطبق الواحد، واستقرت أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.