10 نصائح من خبير سوشيال ميديا لنجوم الفن لحماية حساباتهم من السرقة والابتزاز

الخميس 13/يناير/2022 - 07:52 م

أعلن نجوم الفن فى الفتره الأخيرة معاناتهم الكبيرة من اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الهاكرز الذين يستخدمون الحسابات لابتزازهم حتى يحصلون منهم على أموال طائلة مقابل عودة الحساب من جديد.

ويواجه هؤلاء الفنانين صعوبة كبيرة فى استرجاع الحساب، خاصة أنه يكون ملئ برسائل العمل ومعلومات خاصة وصور أسرية لذلك قرروا اللجوء لخبير السوشيال ميديا محمد عبد الله لمساعدتهم فى إسترجاع الحسابات التى تم اختراقها والاستيلاء عليها سريعًا خوفًا من أن يتم استخدامها فى أمور سيئة وتنسب لهم على الرغم من عدم امتلاكهم حساباتهم.

وساعد محمد الفنانة بسمة ماهر فى استرجاع حسابها بعد الاستيلاء عليه، كما ساعد العديد أيضاً مثل الفنان الشاب حماده صميده ، النجمة أميرة فتحي ، ليلي حسين ، تامر مجدي ، الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز وغيرهم العديد من الممثلين والكتاب والمشاهير .

وقدم محمد عدد من النصائح لنجوم الفن لحماية حساباتهم من الاختراق:



1-قم بتغيير كلمة السر بشكل دوري واستخدم كلمة سر تحتوي على رموز.



2-تأكد ان كلمة المرور تكون قوية ومناسبة وان تحتوي على خليط من الرموز و الاحرف الكبيرة والصغيرة والارقام.



3-لاتتصفح حسابك من اي جهازعام ومقهى انترنت ولكن تصفح من جهازك الشخصي فقط بعد تحديث برامج مكافحة الفيروسات.



4-الأجهزة العامة والمقاهي تعتبر أكثر الاماكن انتشارا للفيروسات والبرامج التجسسية.



5-قم بمراجعة التطبيقات المرتبطة بحسابك علي مواقع التواصل الإجتماعي ولا تسمح لاي تطبيق يستطيع ان يري كلمة السر أن يرتبط بحسابك.



6-من الأفضل أيضًا لحماية خصوصيتك وسريتك عدم عرض اي بيانات شخصية علي التايم لاين لحساباتك.



7-يستخدم الهاكرز رسائل مباشرة لجذب المستخدمين إلى صفحة تسجيل دخول، حيث يطلب منهم تقديم اسم مستخدم وكلمة مرور، والمشكلة في هذه الرسائل أحياناً انها تأتي من أشخاص يتتبعونك ، لكن حسابهم تعرض للاختراق.



8-لا تتبع الروابط التي تاتيك مباشرة حتى لوكانت من أشخاص مقربين.



9-ينبغي ربط حسابك برقم هاتفك كاحد الطرق لاستعادة حسابك حال تم سرقته والخدمة متوفرة في بعض الدول.



10-إذا قمت بالضغط علي رابط ولم يفتح الرابط اي صفحة اوشكيت فيه بسرعة قم يتغيير كلمة السر لحسابك .