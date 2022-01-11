"أصلي من أجل السيسي".. آخر تصريحات القس مكاري يونان قبل وفاته

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 03:25 م

تنشر البوابة نيوز آخر تصريحات للراحل القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، والذي وافته المنيه منذ قليل ، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٨٨ سنة.

وجاءت تصريحات القس مكاري الأخيرة في يوم الصلاة من أجل الكنيسة، ومن أجل مصر ، والذي عقد بوادي النطرون يوم 11 ديسمبر الماضي تحت عنوان “كنيستك بتناديك".

وقال القس مكاري حينها: إننا صلينا فى يوم 11/11 من أجل مصر أى من عشر سنوات، وأننا نستمر فى الصلاة من أجل مصر، وقبل الحديث فى الكلمة الروحية، أريدكم الصلاة من أجل مصر ومن أجل رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف “يونان” خلال كلمته التى ألقاها بيوم الصلاة، أنه من وجهة نظره ورأيه الشخصى بأنه "معداش على مصر رئيس مثله، فى ناس تلقى علىَّ اللوم بسبب ما أقوله، كما شاهدت من كتبوا ضدى وشتمونى بسبب ما أقوله عنه، لكن أريد أن أقول أنا ككاهن فى آخر أيامه ولا أبغى شيئا من وراء كلامى عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن أقول وأعلن أمام الله أنا أحبه محبة كبيرة جدا، وله تقدير فى قلبي، وأن ما قام به خلال سنوات قليلة لم يعمل فى تاريخ مصر لأنه مدعوم من قبل الله سبحانه وتعالي، ومن أجل ذلك يستحق أن نصلى من أجله ومن أجل مصرنا الحبيبة".

وتابع : “كما نريد أن نصلى من أجل تأييد وتشديد للرئيس عبدالفتاح السيسى جسديًا وروحيًا، لأنه دائمًا قريب من الله ويتحدث عن بركات الله له ولمصرنا الحبيبة، فربنا يحافظ عليه ويحرصه”.

وكشف “يونان” أنه فى يوم 11 /11 كان لدى الحاضرين من مختلف الكنائس شهوة قلبية وهى وحدة العروسة “الكنيسة” قائلًا: “المسيح يحب أن يلتقى بعروسته وليس بعرائس أى عروسة واحدة، وبعد مرور عشر سنوات قلوبنا مليئة بنفس المشاعر، لذا نحن نجتمع اليوم لنصلى فى مكان واحد يسع هذه الأعداد الغفيرة، يمكن ربنا أعطانا هذا المكان كعربون لبداية جديدة، وهى نهضة بدأت اليوم والبركة ستتزايد والنور يشرق إلى النهار الكامل، وأن الله يريد حراسًا تبكى وتتضرع من أجل النهضة فى مصر ومن أجل كنيسة مصر”.