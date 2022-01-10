أغنية الطفل في صالون "في محبة الوطن".. الأربعاء

الإثنين 10/يناير/2022 - 05:56 م

يعقد المركز القومي لثقافة الطفل صالون الأربعاء (فى محبة الوطن) تحت عنوان "الوطن وأغنية الطفل"، ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفي إطار التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.



يُشارك فى الندوة كلٌ من: الشاعر رجب الصاوي، والدكتور محمد منصور محمد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والفنان وائل عوض، ويدير الندوة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وعلى هامش الندوة تُقام العديد من الفقرات الفنية منها: فقرة الأراجوز، وورش فنية، ويُقام معرض لرسوم الأطفال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 من 10:30 صباحًا بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري – السيدة زينب.