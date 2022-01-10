ads
الإثنين 10 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

أغنية الطفل في صالون "في محبة الوطن".. الأربعاء

أغنية الطفل فى صالون
أغنية الطفل فى صالون "في محبة الوطن"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد المركز القومي لثقافة الطفل صالون الأربعاء (فى محبة الوطن) تحت عنوان "الوطن وأغنية الطفل"، ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفي إطار التعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

يُشارك فى الندوة كلٌ من: الشاعر رجب الصاوي، والدكتور محمد منصور محمد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،  والفنان وائل عوض، ويدير الندوة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وعلى هامش الندوة تُقام العديد من الفقرات الفنية منها: فقرة الأراجوز، وورش فنية، ويُقام معرض لرسوم الأطفال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 من 10:30 صباحًا بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري – السيدة زينب.

- مسابقات المركز القومي لثقافة الطفل فى محبة الوطن الوطن وأغنية الطفل