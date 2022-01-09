بالصور.. تسليم 96 شابا وفتاة قروض حسنة وشيكات مالية لمساعدتهم بالأقصر

الأحد 09/يناير/2022 - 10:07 م

سلم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، عدد من المستحقين قروض لإقامة مشروعات متناهية الصغر ومساعدات زواج للأيتام وبطاطين الشتاء ولحوم بالمجان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالمحافظة.

وشملت المساعدات، تسليم نحو 48 فتاة مقبلة على الزواج شيكات مالية بقيمة 7.500 جنيه، بالإضافة إلى تسليم لحوم وبطانية شتاء وكرتونة مواد غذائية لكل فتاة، كما تسلم 48 شخص قرض حسن لإقامة مشروعات متناهية الصغر، بقيمة 10.000 جنية وكرتونة مواد غذائية ولحوم وبطانية شتاء لكل شخص، على أن يتم استرداد المبلغ بالكامل وفى حالة استمرار المشروع يكون من حق المستفيد 10.000 جنية أخرى ترد في المرة الثانية 5 آلاف فقط، ثم من حقه 10.000 ثالثة لا ترد.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر أن توجه الدولة هو التعاون مع الجمعيات الأهلية يداً بيد للنهوض بالمجتمع، وتمنى للفتيات اليتيمات إتمام زواجهن، كما تمنى للمستفيدين من القرض الحسن الارتقاء بمستواهم المعيشي ودخولهم إلى سوق العمل ليصبحوا منتجين بما يساهم في تحقيق حياه كريمة لهم، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عملهم داخل المحافظة.

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