مطارنة سوهاج والمنيا وقنا وأسيوط يشهدون احتفال عيد الميلاد

الجمعة 24/ديسمبر/2021 - 09:47 م

حضر البوم في حي مدينة نصر كل من الآباء باسيليوس مطران المنيا والأنبا باخوم النائب البطريركي الايباري والأنبا كيرلس وليم مطراناسيوط وجاء ذلك وسط ارتفاع الاجراس بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك معلنين بدء صلوات القداس الإلهى لعيد الميلادالمجيد حول العالم وفي مصر يترأسه الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك

ونشهد في ساحة الكنيسة من الداخل إجراء مبهجة يعيشها البطريرك وسط أبنائه حيث يخرج البطريرك من مقره وحوله فريق كاملا منالكشافه الكنسية ثم زفة عيد الميلاد المجيد وصولًا إلى مذبح الكاتدرائية لتبدأ صلوات قداس العيد من بين وفود المهنئين

يذكر أن ذلك جاء بحضور عدد من القيادات الشعبية والرموز الكنسية لكي يقدموا التهنئيه لغبطه البطريرك ابراهيم اسحق والاباء المطارنة.

ويصلى قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليكوالروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلىمجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ولم يخل المشهد الاحتفالي من تكثيف وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقراتالكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم ومنعت مرور السيارات فى محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بواباتإلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

الجدير بالذكر ان عيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويمثل ذكرى ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءامن ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر.

ويترافق مع عيد الميلاد احتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة عند أغلبية المسيحيين، واجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أبرزها وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وتناول عشاء الميلاد، ولدى هذه العادات الاحتفالية المرتبطة بعيد الميلاد في العديد من البلدان أصول من العصور ما قبل المسيحية وأصول علمانية بالإضافة للأصول المرتبطة بالمسيحية.

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