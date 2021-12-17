القوى العاملة في أسبوع .. سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة.. تدريب العمالة المسافرة للعمل بالخارج .. وشهادة تتيح لحاملها العمل محليا ودوليا

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 10:22 ص

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري- منها وزير القوى العاملة يشارك فى لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ويعلن: مشروع قانون العمل الجديد يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة بين دول العالم ، ويحضر جلسة الحوار المجتمعي التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ويترأس إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة ، وتعيين 10701 شابا في 7 محافظات ، منهم 229 من القادرين باختلاف، وتحصيل 2.8 مليون جنه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة ، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، بحضور النائبين مجدي سليم ، وعمرو عزت وكيلي اللجنة، فضلا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية (أصحاب الأعمال)، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (العمال) وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.

في مستهل الاجتماع قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة ووكيلها ، والنواب أعضاء اللجنة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال الحضور ، مشيراً إلى أن مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة في مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفي العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .

واستطرد الوزير قائلا : إن المواد القانونية التي تم مناقشتها في الجلسات السابقة ، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية ، في حوار مجتمعي هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف ، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها .

كما شارك وزير القوى العاملة ، في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور عمرو يونس أمين سر تكتل التنسيقية وعضو مجلس النواب ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وهيثم الدهان مدير الاتصال السياسي بالوزارة .

استهل جلسة الحوار المجتمعى ، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحبا بالوزير والوفد المرافق له ، معربا عن شكر وتقدير التنسيقية على تلبية الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل ، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات التي تعقدها التنسيقية في هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال ، بهدف التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتى تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النيابية بغرفتيها.

وقدم وزير القوى العاملة ، الشكر والتقدير لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدور الذي يقدمونه للمجتمع المصري والحياة السياسية والتشريعية لأبنائه المواطنين والعاملين لخدمة الوطن بكل تفانى واخلاص فى المجالس النيابية سواء مجلس النواب أو الشيوخ ، مثمناً دور التنسيقية بفكر وآراء أعضائها في دعم الدولة المصرية من أجل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

وأكد الوزير أن فلسفة مشروع القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة الانتاج ، مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج مما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية .

ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون راعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة ، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديا .

كما عقد وزير القوى العاملة ، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ودراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتور صالح الشيخ ، معربا عن بالغ تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والجهاز خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في كافة ملفات العمل داخل الوزارة.

واقترح الوزير تشكيل لجنة متخصصة من الجانبين لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة حتى يتسنى للوزارة وضع الخطط اللازمة لتطوير العمل .

من جانبه أعرب رئيس الجهاز عن سعادته لوجوده داخل الوزارة، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت جهداً مشكوراً للعاملين في الوزارة مع المختصين من الجهاز لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة .

وكشف سعفان ، أن وزارة القوي العاملة تخطط لأعطاء كل عامل مصر يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها يكون لديه القدرة علي العمل في أي مجال مؤهل للعمل به ، فضلا عن إصدار شهادة إتمام تدريب دولية ، تتيح لحاملها من خريجي التدريب في مراكز التدريب المهني أو وحدات التدريب المتنقلة العمل فى كافة الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، حيث تم بحث الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري والتي تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 117 مليون و 429 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

وعقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

من جانبه أثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين ، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات .

وتناول الإجتماع مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال ، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

وأطلقت وزارة القوي العاملة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء فعاليات المرحلة الثانية من القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها الوزارة والمؤسسة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبري بالعلمين الجديدة ، وشملت المرحلة الثانية من القافلة توزيع 236 نظارة طبية علي الحالات التي تم الكشف عليها بالمرحلة الأولى من القافلة، كما تم التنسيق لإجراء العمليات الجراحية للعمال في مجال العيون ممن تم تشخيص احتياجهم لعمليات في المرحلة الأولى .

ووجه وزير القوى العاملة في رسالة للقافلة في مرحلتها الثانية بقيام الإدارات المعنية بالوزارة بالمتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاح القافلة لخدمة العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية الكبري .

وأكد وزير القوى العاملة أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلي أن الوزارة سعت إلي مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة فضلاً عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.

وعلى جانب آخر ، نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، ملتقي السلامة والصحة المهنية" سلامتك تهمنا" ، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة ،حضرها 50 من مسؤولي السلامة في 25 شركة، وعدد من متدربات مركز التدريب المهني بفندق ريستا بمنطقة الشرق.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إنه تم عقد الندوة بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام والتأكيد على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وأصحاب المنشآت وفئات المجتمع، وضرورة تطبيق اشتراطات الأمان في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري وتوعيته بحقوقه وواجباته ، وتوعية النساء بحقوقهن ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء.

كما وجه وزير القوى العاملة مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال في أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل .

وفي هذا الإطار نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات عمل فى حصول أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بقنا على كافة مستحقاته والتي تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه من صاحب العمل ، وذلك إثر تعرضه لإصابة برأسه أثناء العمل ، من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحاله النزاع للمحكمة العمالية .

وأعلن سعفان ، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، شهيد "لقمة العيش" بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادى، قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد في إحدي شركات القطاع الخاص براتب شهري قدره 3 آلاف جنيه ، و2000 جنيه لمجابهة متطلبات الحياة .

جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه وزير القوي العاملة من حسام طلبة علي مدير مديرية القوي العاملة بقنا، أشار فيه إلي أنه رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، في أثناء زيارة أسرة الطفل الشهيد لتأدية واجب العزاء .

كما يتابع وزير القوي العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ذلك ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" لتأهيل الشباب والتدريب الفندقي لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وأسبوعين بهيلتون الأقصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية: إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوي العاملة بمتابعة الدورة الثالثة للفندقة الشاملة المنعقدة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر والتي بدأت السبت 4 ديسمبر ، قام بتفقد أعمال التدريب النظري والعملي، حيث تم تقسيم المتدربين إلي أربع مجموعات لضمان وصول التدريب إلي الجميع بشكل متكامل وتضمن علي : مقدمة في أساسيات طرق الطهي وعمل:( السلاطات ، والصلصات ، والشوربة ، والخضروات واللحوم ، والدواجن ، والأسماك ، والحلويات ، والمخبوزات ، والتزيين) ، فضلا عن أساسيات تكلفة الطعام ، وسلامة الغذاء لتقديم غذاء صحي وآمن ، وكيفية عمل المنيو وتقديمه .

ومنح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوي العاملة شهادة تقدير نظرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله ، وذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي بمديري المديريات ورؤساء المدن والمصالح والهيئات بسوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أن التكريم هو نهج تتبعه المحافظة للمتميزين من قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة والتي تسهم في خدمة المجتمع السوهاجي

وأن وزارة القوي العاملة ممثلة في المديرية بسوهاج تعمل علي العديد من الملفات المهمة مثل التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ولقادرون باختلاف أبناء سوهاج .

وعقدت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة بعنوان : "التعريف بالسلامة والصحة المهنية وكيفية تقييم المخاطر في بيئة العمل" وذلك بمقر شركة أوراسكوم بموقع مطار برج العرب الجديد والذي يتم تطويره حاليا بالشراكة مع الخبرة اليابانية في هذا المجال، وذلك في إطار متابعة توسيع وتطوير مشروع إنشاء مطار برج العرب الجديد بالإسكندرية، وذلك بحضور المهندس مدحت رفعت مدير المشروع بشركة أوراسكوم ، والمهندس طارق علي مدير السلامة والصحة المهنية لمشروع أوراسكوم ، والمهندس مجدي يوسف نائب مدير السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم ، ورامي عادل مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من العاملين بالشركة ، فضلا عن أعضاء مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة العامرية.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية : إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على ثروة مصر الحقيقية باعتبارها من أغلى ما تملك من الموارد البشرية.

كما شاركت 55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم في الندوة الإرشادية التي أقيمت تحت عنوان: "المبادرة العالمية الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ونظمتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال مدير المديرية: إن الندوة أقيمت في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية " الـ ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة " ، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمى لحقوق الانسان، وذلك بالتعاون مع جمعية المتعففين .

وعقدت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، 2 ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بكلية التربية جامعة الوادى الجديد ، و بمقر ديوان المديرية بحضور أخصائي ومسئولي السلامة في الجامعة وشركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة ، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، تحت عنوان: "التعريف بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل" تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ورئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وجه وزير القوى العاملة ، رسالة للمشاركين في الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر .

ومن جانبه قال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الوزارة قامت بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية الخاصة منها والحكومية، من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر ، مؤكدا أننا جميعا شركاء فى المسئولية فى نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 10701 شابا في 7 محافظات ، منهم 229 من القادرين باختلاف ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات بنى سويف ، وأسيوط ، والسويس ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والجيزة ، والدقهلية ، بلغت 2 مليون و 992 ألفاً و 922 جنيها ، والتفتيش على 4241 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 9676 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9676 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 60 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 101 ألفاً و 194 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و584 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "عبد الجواد.ك.ع.م" الذي توفي بالأردن، حيث بلغت 4 آلاف و 427 دولارا، أي ما يعادل 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن لحصول ورثته علي مستحقاته وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 9 مواطنين مصريين، بلغت 277 ألفاً و 862 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليون و164 ألف و241 جنيها تقريبا.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والذي سيبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوم محدد في الأسبوع، وترك تحديده الاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء .