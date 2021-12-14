تسللت للمدرسة.. ضبط المتهمة بسرقة قرطين ذهب من طالبتين في الغربية

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 12:23 ص

بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية بقيام إحدى السيدات بالدخول لمدرسة ابتدائية كائنة بإحدى القرى بمركز المحلة وسرقة عدد (2 ) قرط ذهبى من طالبتين.

بالفحص تبين قيام المتهمة بالتسلل إلى داخل المدرسة بين أولياء الأمور بصفتها ولى أمر لإحدى الطالبات وقيامها بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ، وتم ضبط المسروقات داخل مسكنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.