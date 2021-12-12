جراح قلب عربي يهدي فوزه بجائزة دولية كبرى إلى ولي عهد أبو ظبي

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 03:11 م

حصل الطبيب اليمني والبروفيسور في جراحة القلب الدكتور عبدالله راوح على جائزة كلية ساليرنو بإيطاليا وذلك لتفانيه وجهوده المستمرة في تطوير الأبحاث العلمية ودعم وتعزيز القطاع الطبي.

وتم تقديم الجائزة خلال حفل ضخم أقيم ببلدية ساليرنو الإيطالية بحضور عدد من الشخصيات البارزة والأطباء والعلماء من شتى أنحاء العالم.

وعبر البروفيسور راوح عن فخره باستلام هذه الجائزة العلمية العريقة كونه أول طبيب عربي يحصل عليها ويهديها بدوره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولدولة الامارات التي تعتبر منبرا للعلم والمعرفة، ونصيرا للمجهودات التي بذلت في مساعدة العالم لاحتواء جائحة كورونا، ولجهوده في تطوير الأبحاث العلمية والطبية.

وقال البروفيسور راوح في تصريحات صحفية اليوم، وهو يمني ومقيم في الإمارات، أن الجائزة التي حصل عليها من أعرق الجامعات في العالم منحت لخمسة علماء غربيين في مجالات متنوعة في العلوم الطبية، لجهودهم في الأبحاث الطيبة العلمية التي أدت إلى إحداث فورة في المجال الطبي.

وأضاف أنه منح الجائزة لدوره في إجراء جراحة القلب دون توقفه وعبر فتحة صغيرة جدا الأمر الذي أدى إلى تقليل الأعراض الجانبية وساهم في سرعة شفاء المرضى وتقليل زمن وجودهم في المستشفيات، كما منحت له الجائزة لدوره في إجراء الأبحاث المخبرية خلال جائحة كورونا.

وعن سبب إهدائه الجائزة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات، قال البروفيسور راوح، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منحه ثقة غالية في الإشراف على تشييد المستشفيات الميدانية خلال جائحة كورونا وقدمت دولة الإمارات دعما لا محدود للمعوزين حول العالم.

ويذكر أن البروفيسور راوح أجرى أكثر من3000 عملية قلب بالمجان في عدة دول وعمل ضمن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية لعلاج الأطفال الذين يعانون من التشوهات القلبية، وغيرها من المؤسسات الخيرية والتي عملت في دول إفريقية وآسيوية.

وأعرب رئيس جامعة ساليرنو البروفيسور دوت بيوفيشينانزا عن فخره بمنح هذه الجائزة (Lumen Magestris للبروفيسور عبد الله راوح والتي تعتبر من أهم الجوائز العلمية كونها ترمز لكبار علماء الطب واستحقها البروفيسور لتفانيه في المجال العملي. وقد منحت هذه الجائزة لعلماء من أمريكا وأوروبا من الحاصلين على جائزة نوبل.

ومن جهته قال رئيس كلية الطب في جامعة بولونيا وطبيب بابا الفاتيكان بروفسور جاسبارريني: "نحن فخورون بأن البروفيسور راوح كان أحد طلبة مدرستنا العريقة ونهنئه على هذا التكريم المشرف."وهنأ عدد من العلماء والمسؤولين البريطانيين البروفيسور عبدالله راوح على هذا التميز العلمي والتقدير المستحق.

وحصل الدكتور عبدالله راوح على العديد من الجوائز الطبية والدروع التقديرية من أبرز الشخصيات مثل بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس وجهات عدة كالأمم المتحدة وغيرها، يشغل مناصب عدة في أهم الجامعات العالمية والمرافق الطبية واستشاري جراحة القلب في المملكة المتحدة ونائب رئيس جامعة لوجانو في سويسرا ومدير برنامج لندن كور ريفيو لجراحة القلب، واستشاري مجموعة كيرون سالود العالمية لجراحة القلب وقد عمل على عدة مبادرات إنسانية شخصية وأجرى عدد من العمليات المجانية لدعم الأسر المتعثرة.