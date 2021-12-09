هنا داود تشارك في حكاية "حلم حياتى" بمسلسل إلا أنا

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 11:51 م

تشارك الفنانة الشابة هنا داود في مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي الموسم الثالث بطولة مايان السيد، وتجسد "هنا" دور الشقيقة الكبرى لخديجة "مايان السيد".

مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي من بطولة ميان السيد وهنا داود وتيام قمر ويوسف عثمان ومنة عرفة وعدد من ألمع النجوم، وإخراج ياسمين أحمد كامل وتأليف يوسف وجيه.

وتناقش حكاية "حلم حياتي" قضية مرض التوحد، حيث تظهر بطلة الحكاية مايان السيد بدور فتاة جامعية تعاني من التوحد، ولديها حلم تريد تحقيقه وهو التمثيل ويجسد الفنان تيام مصطفى قمر دور شقيقها ضمن الأحداث، وتقابل يوسف عثمان بالصدفة والذي يعمل مخرجًا مسرحيًا ويساعدها في تحقيق حلمها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.