ads
الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

استمرار باهر المحمدي في قلعة الإسماعيلي حتى 2026

تعاقد المدافع الدولى
تعاقد المدافع الدولى باهر المحمدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، بتمديد تعاقد المدافع الدولى باهر المحمدى قائد الفريق بعقد طويل الأمد حتى نهاية موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

كما طالبت اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصرى والتي تضم في عضويتها كلا من محمود حسن وأشرف خضر بتمديد عقد اللاعب الدولي .

ويعد باهر المحمدى من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذى تدرج من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول وبات أحد أفضل المدافعين في الدورى المصرى لينضم لصفوف المنتخب الوطنى، حيث نجح أن يكون أحد عناصر القوام الأساسى للفراعنة.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى لتحقيق الاستقرار والإدارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق المميزة وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى خلال منافسات الموسم الجديد.

يحيى الكومي الإسماعيلي باهر المحمدي النادي الإسماعيلي