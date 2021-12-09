استمرار باهر المحمدي في قلعة الإسماعيلي حتى 2026

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 12:31 م

قام مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، بتمديد تعاقد المدافع الدولى باهر المحمدى قائد الفريق بعقد طويل الأمد حتى نهاية موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

كما طالبت اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصرى والتي تضم في عضويتها كلا من محمود حسن وأشرف خضر بتمديد عقد اللاعب الدولي .

ويعد باهر المحمدى من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذى تدرج من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول وبات أحد أفضل المدافعين في الدورى المصرى لينضم لصفوف المنتخب الوطنى، حيث نجح أن يكون أحد عناصر القوام الأساسى للفراعنة.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى لتحقيق الاستقرار والإدارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق المميزة وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابى خلال منافسات الموسم الجديد.