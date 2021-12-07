عبد الظاهر السقا: كيروش منح الطموح لجميع اللاعبين للانضمام للمنتخب

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 12:24 ص

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر ونجم المنتخب الوطني الأسبق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي للمنتخب أبعد نظرية سيطرة الأهلي والزمالك على المنتخب في الفترة الماضية.

وقال السقا في حواره مع برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن الراحل محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني الأسبق كان صاحب الفضل في اختياره ومسيرته الكروية.

وأضاف:" أول مكالمة جاءت لي من الجوهري كانت عبر الهاتف الأرضي ورد أحد أقاربي الذي شعر بالارتباك نتيجة كاريزما الجوهري حتى في الهاتف".

وتابع:" كنت أتخيل أن الأمر في البداية مجرد دعابة ولكنني تحركت سريعاً من الطابق الثاني للرد على مكالمة الجوهري والذي أكد لي انضمامي للمنتخب وكنت وقتها لاعباً في صفوف المنصورة".

وأشار إلى أن الجوهري كانت لديه الجرأة لضمه وإشراكه على حساب لاعبين كبار في نفس مركزه رغم أن الأمر المنطقي أن يكون رقم 6 في مركزه وليس لاعباً أساسياً.

وأوضح أن الجوهري استقبله بنفسه في فندق الإقامة وعقد معه جلسة وقال له:" ستكون مدافع المنتخب لمدة 10 سنوات قادمة وعليك تنفيذ التعليمات".