فوز الفريق السوري بالمركز الأول في مسابقة البرمجيات بالأقصر

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 02:56 ص

أسفرت نتائج مسابقة البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات عن فوز الفريق السورى بالمركز الأول .

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر و الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي و محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر ولفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين ختام فعاليات المسابقة الرسمية الأفريقية العربية للبرمجيات بالأقصر، التي نظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الأقصر.

ورحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار بالحضور معربًا عن البطولة وأهميتها بالنسبة للطلبة والتي تضع بذرة أمل في شبابنا العربي والجهود المبذولة علي مدار السنوات الماضية لدعم الابتكار والتطوير المستمر.

وأضاف أن الأكاديمية تؤمن بأن الشباب هم عصب تقدم الدول وقوام بنيانها ولم ولن تدخر أي جهد في دعم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في ذلك ودائما ما تفخر بما ينجزه أبناؤها من الأكاديمية والجامعات العربية المختلفة وبما تسهم به مما ينعكس علي المجتمع المحيط إقليميا ودوليا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء العقول يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، موضحًا أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنمية القدرات البشرية التي تمثل عنصرًا أساسيًا للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد المسابقة أقدم وأكبر مسابقة دولية في مجال برمجة الحاسب، ومنذ بدايتها حيث شارك نحو 600 طالب وطالبة يمثلون عدد 120 فريقا من 13 دولة عربية و 10 دول أفريقية.

وتساعد المسابقة في استكشاف للعقول الفائزة من أبناء الوطن العربي والأفريقي وتأهيلهم لسوق العمل والالتحاق بأهم الشركات مثل جوجل ، فيسبوك، إنتل و IBM. وهناك نماذج عديدة لهؤلاء الشباب قد انضموا بالفعل لهذه الشركات فى فروعها الإقليمية و مقارها الرئيسية على مدار الأعوام السابقة.

وفي نهاية الختام قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المشاركين والفائزين .