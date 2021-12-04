"الذمة المعنوية" في رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس

السبت 04/ديسمبر/2021 - 01:56 ص

حصلت الباحثة ناهد زهير ديب الحرازين، على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس بتقدير امتياز، عن رسالتها التى جاءت بعنوان: «مسئولية الإدارة عن الضرر المعنوى فى القانون الفلسطينى».

ضمت لجنة المناقشة كل من: د.محمد سعيد أمين رئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس مشرفًا، ود.محمد أنس قاسم أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، محافظ بني سويف الأسبق رئيسًا، والمستشار د.طه سعيد السيد نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا.

وأشادت لجنة المناقشة بموضوع الرسالة وما توصلت إليه من نتائج، واعتبرتها إضافة مهمة للمكتبة الفلسطينية والعربية أيضًا، موضحة أن البحث فى موضوع المسئولية الإدارية عن الضرر المعنوى له أهمية فى وقتنا الحاضر، على ضوء ما يعكسه واقع الدعاوى القضائية حيث يطالب أصحابها بالتعويض عن الضرر المعنوى، خاصة أن الباحثة قد استخدمت المنهج المقارن بين التشريع الفلسطينى الناشئ والتشريعات الأخري منها المصرى والفرنسى.

أكدت د.ناهد زهير، أن مسئولية جهة الإدارة تتحقق فى تقديم تعويض للمضرور عما أصابه من ضرر نتيجة عمل إدارى خاطئ قامت به جهة الإدارة بحيث تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المنسوب لجهة الإدارة، والضرر الذى أصاب الفرد، لافتة إلى أن تعويض الضرر المعنوى أثار الكثير من الإشكاليات، لأنه لا يصيب المضرور فى ذمته المالية، وإنما فى ذمته المعنوية؛ لأنه عبارة عن الهم والألم والحزن الذى ينتاب صاحب الشأن.