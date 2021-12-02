بالفيديو.. احتفالاً بـ"اليوبيل الذهبي للإمارات".. ماذا قال رئيس الوزراء؟

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 04:15 م

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي، واصفاً إياها بأنها: "لحظة اتحاد ملهمة، مثلت نقطة الانتقال الحقيقية لنهضة هذا الوطن بقيادة حكيم العرب الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات الشقيقة بمناسبة هذا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذج فريد للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية، مضيفاً أن القيادة السياسية للدولتين تحرص علي الاستمرار في تعزيز سبل التعاون ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة.

وتابع: "أنه من حسن الطالع ان يأتي اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وهي في بؤردة اهتمام العالم حيث تحتضن اكسبو 2020 ، كحدثًا استثنائي يعقد لأول مرة في دولة عربية الأمر الذي يعكس إصرار الإمارات على المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قياداتها ووعي أبنائها والعمل الجاد لاستكمال مسيرة البناء والتقدم".