غدا.. عقد امتحانات الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 03:02 م

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية لتأهيلهم للالتحاق بالجامعات المصرية بديلا عن امتحانات SAT او ACT، وذلك بأفرع الأكاديمية ( المقر الرئيسي بالأسكندرية _ مصر الجديدة _ القرية الذكية ) ويعقد الأمتحان تحت الأشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وقيام الأكاديمية بتولي جميع الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية للأختبار شاملة جميع النواحي.

ويأتي ذلك على هامش برتوكول التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة التربية والتعليم نظرا لما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات وتجهيزات مميزة في شتي أنحاء الجمهورية و تعقد الأختبارات خلال الفترة من 3 الي 4 ديسمبر 2021 .

وتقوم الوزارة بوضع الامتحانات بالتعاون مع مؤسسة PEARSON العالمية إلكترونيا من خلال أجهزة تابليت وهو الأمتحان الوحيد المؤهل لدخول الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة داخل مصر.