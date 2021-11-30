"قيمة الكتاب وأهميته البالغة" بثقافة الطارف في الأقصر

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 09:49 م

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان".

وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن حقوق الإنسان في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، بجانب ذلك قدم القصر محاضرة بعنوان "نماذج من ذوي الإحتياجات الخاصة" وتحدث العادلي حسان محمد عن عميد الأدب العربي طه حسين ومصطفى صادق الرافعي، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "قيمة الكتاب وأهميته البالغة" وتضمتت أهمية الكتاب ودور المكتبات.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "الري بالتنقيط" ألقاها المهندس هشام شيبة الحمد وتناول أهم أسباب الري بالتنقيط والطرق المستخدمة ومميزات الري بالتنقيط، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "الاضطرابات الأسرية" وتحدثت شيماء شوقى عن أنواع التفكك الأسرى ومسبباته والآثار السلبية للتفكك الأسرى علي الأبناء، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى معرض للرسم تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال وتقديم أغنية" في حب مصر" أداء منى مصطفى والهدف حث الأطفال علي الإنتماء للوطن وحب الوطن.

نظم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة "مضاد"، كما أعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعر مرسى جمعة على وألقى قصيدة "هون عليك"، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر حسن مغربى وألقى قصيدة"هو أنتي ليه مش مغرورة".