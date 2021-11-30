اقرأ غدا في "البوابة".. 7 سنوات.. شهود عيان على الجمهورية الجديدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 ديسمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
7 سنوات.. شهود عيان على الجمهورية الجديدة
عبد الرحيم علي يكتب: "البوابة".. البيت الكبير
"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
البرلمان و"الأوقاف" يوافقان على إعادة فتح المقامات والأضرحة
"عبد الغفار" "أوميكرون" لم يدخل مصر
"الصحة 1.6": مليون سيدة تلقت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
البعثة الأممية في ليبيا: ملتزمون بإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق
الخارجية الروسية: مضطرون للرد على تحركات الناتو بالقرب من حدودنا
24 قطعة أرض ب 10 مدن جديدة تم تخصيصها لإقامة جامعة ومدرسة وحضانة ومصانع
2.6 تريليون جنيه رصيد الأوراق المالية بالعملة المحلية في البنوك
داليا عبد الرحيم تكتب: "البوابة".. نقلة نوعية بروح شبابية
ضبط 49 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة وإحالتهم للنيابة