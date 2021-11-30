اقرأ غدا في "البوابة".. 7 سنوات.. شهود عيان على الجمهورية الجديدة

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 09:41 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 1 ديسمبر 2021، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

7 سنوات.. شهود عيان على الجمهورية الجديدة

عبد الرحيم علي يكتب: "البوابة".. البيت الكبير

"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

البرلمان و"الأوقاف" يوافقان على إعادة فتح المقامات والأضرحة

"عبد الغفار" "أوميكرون" لم يدخل مصر

"الصحة 1.6": مليون سيدة تلقت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

البعثة الأممية في ليبيا: ملتزمون بإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق

الخارجية الروسية: مضطرون للرد على تحركات الناتو بالقرب من حدودنا

24 قطعة أرض ب 10 مدن جديدة تم تخصيصها لإقامة جامعة ومدرسة وحضانة ومصانع

2.6 تريليون جنيه رصيد الأوراق المالية بالعملة المحلية في البنوك

داليا عبد الرحيم تكتب: "البوابة".. نقلة نوعية بروح شبابية

ضبط 49 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة وإحالتهم للنيابة