اليوم.. انعقاد المؤتمر "الأورو - عربي" لأمن الحدود

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 07:15 ص

تستضيف العاصمة عمّان، فعاليات المؤتمر "الأورو - عربي" لأمن الحدود الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالتعاون مع مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية الأردنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين (1-2 /12 /2021) شخصيات رفيعة المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، سلطات الحدود في الدول العربية والأوروبية، وممثلون عن المجلس والوكالة والهيئات العربية والدولية، وجهات دولية أخرى (الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، مجلس الاتحاد الأوروبي، واليوروبول).

ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات: التعاون "الأورو - عربي" في مجال إدارة الحدود، الصحة على الحدود وكيفية إدارتها زمن أزمة جائحة كوفيد 19، رصد الوضع وتحليل المخاطر (الأدوات والممارسات والدروس المستفادة المتصلة بتحسين التأهب والفعالية العملياتية في الحدود)، المراقبة الحدودية الآلية في المنافذ (الفرص والتحديات المتصلة بالذكاء الاصطناعي والعامل البشري).

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التعاون "الأورو - عربي" في المسائل الأمنية، والشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالات الأوروبية النظيرة في مجالات: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وأمن الحدود، قصد مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.