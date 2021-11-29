جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثالث للسياحة الرياضية المستدامة

الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 10:20 ص

نظمنت الجامعة الالمانية كيمنتز بالشراكة مع جامعة حلوان من خلال كليتى السياحة والفنادق والتربية الرياضية للبنات بالقاهرة) المؤتمر الدولي الثالث وعنوانه" السياحة الرياضية المستدامة فى مصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وبحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث د منى فؤاد عطية، د ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية وا.د امل رياض عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة وعدد من اساتذة الكليتين والباحثين وطلاب البحث المصرين والاجانب بفندق ماريوت.

وعقد المؤتمر ضمن فاعليات المشروع الدولي للسياحة الرياضية الممول من الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وتضمنت جلسات المؤتمر إلقاء الضوء على أهمية السياحة الرياضية المستدامة ومستقبلها، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تعزيز السياحة الرياضية، وفرص تعزيز السياحة الرياضية المستدامة فى مصر وإمكانية التسويق لأنشطتها. وخلال الجلسة الافتتاحية التي ضمت مشاركين من الصناعة، تم رسم خارطة الطريق لدعم هذا النمط المتميز من السياحة في ظل الحفاظ علي استدامة المقصد السياحي المصري من خلال ربط البرامج الاكاديمية بالصناعة.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أهمية هذه اللقاءات العلمية والمؤتمرات التي تهدف لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين في المجالات المختلفة خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة في مصر وضرورة الترويج لكافة المقاصد السياحية فهي واجهة مصر ومن أهم مصادر الدخل القومي.

وأشادت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان وجامعة كيمنتز الألمانية من خلال مشروع مشترك يستهدف بناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعى وتعزيز فرص التعاون البحثى والتدريسى فى مجال السياحة الرياضية المستدامة بتطوير برامج دولية مشتركة.

وتوضح الدكتورة أمل رياض عميد كلية التربية الرياضية أن السياحة الرياضية هى إحدي الوسائل الهامة في الترويج للمقصد السياحي بما يضفي عليه متعة وترفيهًا تسعي إليه كل الشعوب، وقد شهدت العديد من مواطن الجذب السياحي في مصر بطولات رياضية عديدة.

واكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على فعالية التعاون بين الجامعتين لترسيخ مفهوم السياحة الرياضية المستدامة فى مصر واستثمار الموارد المتاحة لتعزيز سبل التعاون المشترك فى أحداث دولية مستدامة، ومشاركات فعالة من القطاعين السياحى والرياضى لإدارة السياحة الرياضية ذات التأثير الاقتصادى الرشيد، والبيئى المستدام والمعزز للدور الاجتماعى المسؤول من الجامعات.

وخلال جلسات المؤتمر عرض الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين عددا من الابحاث العلمية التي تتناول الابعاد المختلفة للسياحة الرياضية المستدامة.