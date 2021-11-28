مصر الخير تعلن أسماء الفائزين بمسابقة فن الحكي

الأحد 28/نوفمبر/2021 - 12:35 م

أقامت مؤسسة مصر الخير، مساء أمس السبت حفل ختام الدورة الأولى من فاعليات مسابقة (أرت - كاز) وذلك في مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة "فن الحكي والأستاند أب الكوميدي"، والتى أطلقتها المؤسسة في 17 أكتوبر الماضي والتي تقدم لها العشرات من الموهوبين.

وقالت دينا حتحوت، رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، إن الشباب الفائز في المرحلة الأولي للمسابقة خضع لبرنامج تدريبي مكثف لمدة عشرة أيام لتطوير المنتج الفني المقدم منهم على مستوى النص والحركة والصوت والحكي قبل أن يتم إعادة تقيم لهم من قبل لجنة تحكيم المسابقة، والتي تتكون من المخرج المسرحي حسن الجريتلي، والسيناريست مريم ناعوم، ومخرج الأوبرا محمد أبو الخير، والحكائة سامية جاهين، إلي أن تم اختيار أربعة فائزين من بين المرشحين هم: حسام حسن وهبة قناوي ومحمود رشوان ومينا فايق.

وأضافت حتحوت، أنه تم الاعلان عن الفائزين خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس على مسرح متحف الحضارة حيث تم تكريم الفائزين ولجنة تحكيم المسابقة بالاضافة إلى تقديم عرضين: الأول لفرقة الورشة المسرحية والثاني عرض لمركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوى بمحافظة المنيا.

ولفتت رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير إلي أن المؤسسة كانت أعلنت عن تنظيم المسابقة في 17 أكتوبر الماضي وهي عبارة عن تقديم فيديوهات مصورة يقوم خلالها كل متسابق بتقديم مشهد تمثلي يحتوي على حكاية مع محاولة ربط هذه الحكايات بالأيام العالمية خلال شهر نوفمبر، حيث تم وضع محاور تضم الأيام العالمية مثل يوم التنمر ويوم مقاومة النزعة الاستهلاكية ويوم الرجل وهكذا، مضيفة أنه تم ترك الحرية للمتسابق في اختيار حكاية تعبر عن إحدى المحاور أو اختيار حكاية خارج المحاور ولكن لتحفيز المتسابقين علي اختيار أحد المحاور والتحدث عنها مع تخصيص 10% من درجات التقييم لمن يختار أحد المحاور التى وضعتها ادارة المسابقة وينسج حكايته من خلالها.

وأشارت إلى أن لجنة التحكيم ظلت تستقبل الأعمال الفنية المرسلة من المتسابقين وتشاهدها مع عمل تقييم فردي لها ثم تم عمل جلسة نهائية لتقييم الأعمال واختيار قائمة تضم 10 موهوبين مرشحين للفوز بجائزة المسابقة، وذكرت أن لجنة التحكيم تلقت أعمال موهوبين من مختلف الأعمار ومن كافة محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لجائزة المسابقة قالت حتحوت، إن قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير رصد أولاً جوائز للعشرة موهوبين المرشحين للفوز في مرحلة التقييم الأولي وهي عبارة عن مجموعة من الكتب مقدمة من دار البلسم للنشر وهي مجموعة كتب تعد مصادر للبحث في فن الحكي والمسرح والسينما.

أما جائزة الأربعة الفائزين في المسابقة في أربع ورش عمل مدفوعة لمدة 4 شهور مع مدربين محترفين على مختلف الفنون مثل التمثيل والحكي والحركة والايقاع والغناء وغيرها.

وأكدت حتحوت، أن الهدف من إقامة المسابقة هو تنمية الوعي الفني لدي الشباب حيث يهتم قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير من خلال برنامج الثقافة والفنون بتنمية الانسان المصري من خلال الاهتمام بالجوانب الروحية والفنية والوجدانية بما ينعكس على إحداث توازن في شخصيته وميوله ما يتيح له التعبير عن ذاته وهويته بشكل صحيح من خلال الفنون المختلفة، وذكرت أن الكثير من الشباب يلجأ إلي السوشيال ميديا للتعبير عن ذاته وخلق مساحة للتواصل مع محيطه من الشباب، موضحة أنه من المهم أن نملئ مساحة التواصل هذه بما يفيد الشباب ويرفع وعيهم تجاه ما يحدث حولهم من تحديات، بالاضافة إلى أن هذه المسابقات تكشف المواهب الفنية وتوجه أصحابها إلى الاستفادة منها في توفير فرصة عمل متميزة مستقبلاً لهم.