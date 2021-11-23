إبداع|| "نفس المكان".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 09:35 م

نفس المكان اللي كنا فيه

بس كنت وحدي انتي مش فيه

ازاي اوصف اللي بحس بيه

سيبتيني و بعدتي ليه

الشوق دا نار ازاي هطفيه

دبحتي قلبي بتوجعيه

كسرتي كبريائي

زمان كنتي تكبريه

سعيتي كتير لقلبي

دلوقتي بتخسريه

كان نفسي الحلم يكمل

كنتي انتي بتزرعيه

كنتي بتتمني حضني

دلوقتي ليه ترميه

احساس فقلبي عمره

ما حد حس بيه

زي ما انتي عايزة

وقادرة بتوصفيه

توصفيه بضعيف

او توصفيه باناني

طبيعي بعد منك

ابقي حد تاني

قبلك كنت ميت

حبك جه حياني

عشمتيني وخلعتي

رجعتي روحي تعاني

قلت عادي هنسي

ع اي مينا هرسي

بعد الغيبة بثواني

لو بس تبقي فاهمة

حتي حزء من كلامي

كل شطرة منه

بتطلع كوم اغاني

الايام بتجري

السنين سرقاني

حلمت بدنيا وردي

حصل عكس الاماني

نفسي مش عارفاني

لو حتي عملت زووم

تعبت اني دايما

لوجعي اكون كتوم

يمكن بان عليا

من شعري والهدوم

اهم عادة فحياتي

لو واقع هقوم

بكتب اهات مش بلوم

كلامي هذيان جنون

برقص علي الازاز

بعزف ع القانون

انا مش عايز مكانك

لو حتي مين تكون