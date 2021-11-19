بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 02:12 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز مساء اليوم الجمعة ويسعى كارتيرون المدير الفني للزمالك للفوز على الدراويش للخروج من كبوة الخسارة أمام منافسه الأهلي بخماسية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وينتظر جمهور الزمالك البث المباشر للمباراة ضد الإسماعيلي لتعويض الخسارة الكبيرة أمام الأهلي في الجولة الماضية من أجل الإستمرار في المنافسة على درع الدوري المصري الذي يحمل لقبه.

تشكيل فريق الزمالك ضد الإسماعيلي في مباراة اليوم

ويلعب فريق الزمالك ضد الإسماعيلي في مباراة اليوم وننقل بث مباشر لها بتشكيل مكون من محمد أبو جبل لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من محمد عبد الشافي ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وحمدي الونش وخط وسط مكون من طارق حامد وزيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري