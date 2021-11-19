اليوم.. 18 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد فى انتخابات الطائرة

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 11:45 ص

تعقد اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد المصري للكرة الطائرة فى تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة فاعليات الجمعية العمومية العادية، لمناقشة جدول الأعمال الذى تنص عليه لائحة النظام الأساسى للإتحاد، ويتخللها انتخاب مجلس إدارة جديد يدير اللعبة حتى 2024.

ويتنافس على مقاعد المجلس الذى يضم 9 مقاعد، 18مرشحا فى المناصب المختلفة، منهم 6 منافسين فى كل من الرئاسة والنائب وأمانة الصندوق ، بواقع منافسين اثنين على حده فى كل منصب، لاختيار ثلاثة مرشحين منهم و12 منافسا فى العضوية لاختيار ستة أعضاء .

ويتنافس على رئاسة الاتحاد شريف الشمرلى المحاضر الدولى وياسر قمر، وعلى منصب النائب هناء حمزة وأحمد عبد الدايم الذى تولى رئاسة اللجنة المؤقتة السابقة، وعلى منصب أمانة الصندوق هويدا مندى وعمر خلف عضو مجلس الإدارة السابق.

ويتنافس على المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة، كل من أحمد الشموتى لاعب منتخبنا الوطنى السابق ، والدكتور محمود الفقى ابن نادى الاتحاد السكندرى ، والعقيد تانر بيبرس ، والمحاسب شوكت صابر وعمرو طه ووائل قنديل ويوسف حسن وعايدة إسماعيل وأحمد الشناوى وخالد أبوالمعاطى وحاتم شعلان ومحمد فرج.

يشرف على الانتخابات أحد المستشارين ، ومعه مشرفين من اللجنة الأوليمبية ، ومراقبين من وزارة الشباب والرياضة ، وقد حاولت وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة الماضية تأجيل الإنتخابات ، وتعيين لجنة مؤقتة ، ولكن المسئولين باللجنة الأوليمبية رفضوا ذلك من أجل أن يعم الاستقرار أرجاء اللعبة ، والعودة بها إلى منصات التتويج العالمية.