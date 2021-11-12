مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وانجولا في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 08:00 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في المرحلة الخامسة لتصفيات كأس العالم المقامة بقطر ٢٠٢٢ ويحتل منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد ١٠ نقاط في المجموعة التي تضم ليبيا وتوجو ومصر وانجولا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد أنجولا اليوم

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في أنجولا حيث فاز المنتخب المصري على أنجولا في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد ويمكن مشاهدة المباراة أون لاين على موقع البوابة نيوز.

ويعتمد كيروش في مباراة اليوم بين مصر وانجولا وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة المباراة على تشكيل هجومي حيث استقر المدير الفني البرتغالي لمنتخب الفراعنة على تشكيل هجومي بقيادة الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفى محمد ومحمد الشريف وخلفهم عبد الله السعيد من أجل حسم بطاقة التأهل في أنجولا قبل مباراة توجو في القاهرة الثلاثاء المقبل.

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا اليوم في تصفيات كأس العالم