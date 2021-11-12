معتمر مصري بموتوسيكل: شاركت بـ«غرزتين» في كسوة الكعبة

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 11:23 ص

قال إسماعيل جاويش رحالة مصري سافر إلى المملكة العربية السعودية بموتوسيكل لأداء مناسك العمرة، إن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن رالي التحدي، وهو مسيرة للتضامن العربي تبدأ من القاهرة إلى الغردقة ومنها يستقل المشاركون عبّارة إلى ميناء ضباء، ومنها إلى ينبع، ثم مكة المكرمة، وهناك أدى العمرة.

وأضاف جاويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «بعد أداء العمرة، قضينا يومين، منهما يوم زرنا مصنع كسوة الكعبة، ومعرض الكتاب، ومعرض الكعبة المشرفة، واطلعنا فيه على المتعلقات الأثرية الخاصة بالكعبة، مثل العمدان الخشبية والعمدان المصنوعة من الصخر الصغير».

وتابع الرحالة المصري : «كنا 22 سائقا، وكان لنا الشرف في المشاركة بغرزتين في كسوة الكعبة الشريفة التي سيتم تركيبها في شهر ذي الحجة هذا العام».

وأشار إسماعيل جاويش، إلى أن المشاركين في الرالي ينتمون إلى أكثر من محافظة مصرية بورسعيد، وأسيوط، وكان من بينهم أيضا 3 أزواج اصطحبوا زوجاتهم على نفس الدراجات.

وأوضح، أنهم زاروا جبل أحد في المدينة المنورة ومقابر الشهداء، كما شارك فريق المتحدين من المملكة، وكان يقود الرحلة: «استقبلونا بشكل رائع يفوق الوصف، ثم انتقلنا إلى القنصلية المصرية في جدة والتقينا السفير والقنصل، لأن ما حدث كان شيئًا جديدا يدل على انفتاح السعودية، وأنها تستقبل السياح بكل الأشكال الجديدة التي لم تكن موجودة قبل ذلك».