"أوبك": تثبيت زيادة الإنتاج عند 400 ألف برميل فى ديسمبر المقبل

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 08:17 م

اتفق تحالف “أوبك بلس” اليوم الخميس على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر القادم.

ونقلت قناة العربية عن مصادر أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين سيعقد اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف "أوبك+" اجتماعا اليوم الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج. وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق «أوبك+» اجتماعهم عبر الفيديو.

وبعدما قفزت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.7%، قلصت مكاسبها إلى أقل من 2% بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع، إذ وصل خام برنت إلى 83.33 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما بلغ ارتفاع الخام الأميركي 1.37% إلى 81.97 دولار للبرميل.