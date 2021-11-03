وزير الري يرد على شائعات غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 08:04 م

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن بعض المناطق مُعرَّضة لمخاطر تغير المناخ، موضحًا أن الدولة قامت بتأمين 118 كيلو ونعمل فى 118 كيلو أخرى.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التغيرات المناخية تتسبب في مشكلات من الممكن أن تحدث بمحافظة الإسكندرية ولكن لدينا استعدادات لذلك.

ولفت وزير الري، إلى أن التصريحات المتعلقة بـ غرق الإسكندرية فإن هذا لن يحدث حاليا، بل من الممكن أن يحدث في عام 2100، ولكن بتحركات الدولة لن يحدث غرق للمحافظة.

وأشار إلى أن الدولة مستعدة دائمًا لحدوث التغيرات المناخية، ولدينا نظام مبكر للتنبؤ قبل هطول الأمطار قبل خمسة أيام، وننفذ سيناريو أزمة بالمحافظات قبل هطول الأمطار.

وكشف أن الدولة وضعت نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار، وننفذ المشروع القومى لتبطين الترع لحماية المواطنين من مخاطر تلوث المياه.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بـ إزالة التعديات، وهناك تعاون بين الداخلية والري لإزالة التعديات، والدولة لن تسمح بالبناء أو التعدي، معلقًا "ستتم إزالة جميع المخالفات على نهر النيل ولن يستثنى أحد".

وتحدث عن مشكلات السد، أو انهيار جزء منه، وقال: "مستعدون لكل المشكلات الفنية الناتجة عن السد الإثيوبي".