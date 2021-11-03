كورونا في المغرب.. تسجيل 260 إصابة جديدة

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 12:38 ص

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 946543.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14683، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 927428.