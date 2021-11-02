ندوة توعوية لطلاب جامعة جنوب الوادى حول مشروع محو الامية

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 11:06 ص

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى بالتعاون مع كلية الآداب بقنا ندوة تثقيفية توعوية للطلاب لتحفيزهم وتدريبهم على كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

تناولت الندوة إنجازات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية والإسهامات التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نحو المشاركة في المشروع وإجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وكيفية التعامل معهم وكيفية التدريس لهم باستخدام الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمناسبة لهم والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للطلاب المشاركين والمتميزين ووسائل التواصل مع المسؤولين من داخل الجامعة وفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظات الثلاث.

شارك في الندوة الدكتور أشرف حكيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتورة أم هاشم جابر منسق محو الأمية بالكلية والأستاذ محمد الكامل مدير المشروعات البيئية ومنسق عام محو الأمية بالجامعة، وحضور الدكتور مصطفى الشعيني وحشد من طلاب الكلية، وتم في نهاية الندوة الإجابة عن استفسارات الطلاب.