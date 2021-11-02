كورونا في العراق.. تسجيل 1153 إصابة جديدة

الثلاثاء 02/نوفمبر/2021 - 05:37 ص

سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2056401 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23196, فيما تم تسجيل 1973 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2004345 حالة.