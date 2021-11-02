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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1153 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2056401 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23196, فيما تم تسجيل 1973 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2004345 حالة.

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