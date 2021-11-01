2.4 جيجابايت متوسط الاستخدام الفردي للإنترنت خلال الشهر الماضي

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 04:59 م

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير مؤشرات استخدام خدمات الانترنت المحمول في سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط الاستهلاك الشهري للبيانات عبر شبكات الهاتف المحمول 2.4 جيجابايت بشهر سبتمبر 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تبين ما يلي:

1. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 33 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.7 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 60% مقارنة بسبتمبر 2020.

2. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي (نصي او صوتي او مرئي او بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 28 مليون مستخدم، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنة بسبتمبر 2020.

3. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 22 مليون مشاهد، عدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 37% مقارنة بسبتمبر 2020.

4. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، بلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.2 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 29% مقارنة بسبتمبر 2020.

5. دردشة الكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الانترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 634 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 163% مقارنة بسبتمبر 2020.

6. ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 15 مليون لاعب، وعدد الزيارات يوميًا 161 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنة بسبتمبر 2020.

7. اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية او الرسمية او اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1.2 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 255 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 21% مقارنة بسبتمبر 2020.

8. مقاطع فيديو ترفيهية: وهى مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى،..)، بلغ عدد المستخدمين 13 مليون صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 234 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 733% مقارنة بسبتمبر 2020.

9. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع او الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 5 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 51 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 59% مقارنة بسبتمبر 2020.

10. البريد الإلكتروني: وهى خدمة ارسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 128 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 63% مقارنة بسبتمبر 2020.

11. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 82 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 146% مقارنة بسبتمبر 2020.

12. بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي يتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 96 ألف صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 59 ألف زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 278% مقارنة بسبتمبر 2020.