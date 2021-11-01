كورونا في الأردن.. تسجيل 1723 إصابة جديدة

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 06:39 ص

سجلت الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 862541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 830451 حالة شفاء بعد تسجيل 1715 حالة إضافية، فيما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 11038 حالة.