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الإثنين 01 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1723 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 862541 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 830451 حالة شفاء بعد تسجيل 1715 حالة إضافية، فيما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 11038 حالة.

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