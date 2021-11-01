كورونا في الأردن.. تسجيل 1723 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 12:32 ص

أعلنت وزارة الصحة في الأردن، تسجيل 1723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكوفيد-19، بينما تم تسجيل 1715 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الأردنية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 862541 حالات إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 11038 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتصل إلى 830451 حالة شفاء وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.