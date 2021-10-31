43 جمعية زراعية تبدأ توزيع أسمدة الموسم الشتوي في الوادي الجديد

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 08:22 م

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، توزيع أسمدة الموسم الشتوي، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى القرى والمدن.

وقال الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن هناك 43 جمعية زراعية تتولى توزيع الأسمدة على المزارعين.

وأكد المرسي، السماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يجري إصدار كارت الفلاح له، على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية لإتمام إجراءات استخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقي الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.

وأوضح المرسي، أنه بالنسبة للأراضي المزروعة خارج الزمام يتم السماح لها بالصرف مؤقتًا بنسبة %50 من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت الفلاح مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك من الجهات ذات الولاية لها والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف المرسي، أن المديرية وفرت التقاوي الخاصة بالمحاصيل الشتوية وبأصناف جيدة، كما سيجرى تنفيذ حقول إرشادية لتدريب المزارعين وتوعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة.