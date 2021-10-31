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الأحد 31 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 1022 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 860818 إصابة.
وأوضحت أعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 829089 حالة شفاء بعد تسجيل 1372 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 11028 حالة.

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