كورونا في الأردن.. تسجيل 1022 إصابة جديدة

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 04:56 ص

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 860818 إصابة.

وأوضحت أعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 829089 حالة شفاء بعد تسجيل 1372 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 11028 حالة.