ياسر الرفاعي: العمل مع سهير رمزي وهاني رمزي شرف كبير

السبت 30/أكتوبر/2021 - 06:01 م

حالة من النشاط الفني يعيشها الممثل الشاب ياسر الرفاعي بعد نجاحه في حكاية “ بالورقة والقلم” التي تم عرضها خلال الشهر الماضي ضمن حكايات مسلسل “الا انا” ، حيث يقوم الرفاعي بالتصوير خلال هذه الفترة في أكثر من عمل .

وعن أعماله الجديدة، قال الرفاعي لـ"البوابة نيوز" أنه يقوم بالتصوير خلال هذه الفترة في مسلسل “القاتل الذي أحبه” وهو بطولة الفنانين هاني رمزي وسهير رمزي ومجموعة كبير من نجوم الوسط الفني ، حيث يجسد شخصية قهوجي ضمن أحداث المسلسل .

وأعرب الرفاعي عن سعادته وتشرفه بالمشاركة فى هذا العمل والوقوف أمام نجوم كبار أصحاب تاريخ فني كبير مثل سهير رمزي وهاني رمزي وصلاح عبدالله الذي يشارك فى بطولة المسلسل.

“القاتل الذي أحبه” بطولة “ هاني رمزي ، سهير رمزي ، صلاح عبدالله ، أحمد فؤاد سليم ، وفاء سالم ، محسن منصور، محمد جمعة ، محمد ابو داود ، ياسر فرج ” تأليف صلاح عربي. إخراج عمرو عابدين.

كما انتهى الرفاعي من تصوير دوره في فيلم "خرجوا ولم يعودوا" الذي يجسد من خلاله شخصية “بلبل" حارس عمارة ويتعاون من خلاله مع الفنان ضياء الميرغني وويزو ومجموعة من نجوم الوسط الفني .

“خرجوا ولم يعودوا” بطولة “ ضياء الميرغني ، دينا ويزو، مصطفى ابو سريع ، حسني شتا ، خالد عليش ” قصة صفاء هاشم ، سيناريو وحوار وائل يوسف . إخراج حسن السيد.

يذكر ان ياسر الرفاعي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية واستطاع لفت الانظار اليه من خلال دوره في حكاية “بالورقة اولقلم” التي تم عرضها ضمن حكايات مسلسل “ الا انا” .

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